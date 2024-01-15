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В Wildberries опровергли сведения о несработавшей сигнализации при пожаре в Шушарах

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Wildberries опровергли сообщения о том, что в момент пожара 13 января на складе в Шушарах не сработала сигнализация. Ранее такие сведения предоставил источник агентства ТАСС.

В Wildberries опровергли сведения о несработавшей сигнализации при пожаре в Шушарах

«13 января на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание. В 7:20 утра штатно сработала пожарная сигнализация. Благодаря этому были оперативно эвакуированы 1,2 тыс. занятых на складе», — говорится в сообщении пресс-службы маркетплейса.

Утром 15 января компания проинформировала о начале первых компенсационных выплат продавцам площадки, чьи товары пострадали в результате инцидента. Также маркетплейс продолжает попытки установить связь с 12 сотрудниками, находившимися на складе в субботу. Пресс-служба подчеркивает, что никто из работников не числится пропавшими без вести.

  • В субботу 13 января в поселке Шушары под Петербургом начался пожар на складском помещении Wildberries. Пламя быстро распространилось и затронуло 70 тыс. кв. м. (около 11 футбольных полей). Площадь самого склада — более 100 тыс. кв. м.
  • Маркетплейс пообещал компенсировать ущерб пострадавшим продавцам, а покупателям, чьи товары сгорели, — вернуть средства.
  • Как писало издание «Фонтанка», при пожаре пострадала 22-летняя девушка и 56-летний мужчина. В пресс-службе уточнили, что сотрудницу оперативного штаба администрации склада осмотрели медики в день инцидента, сейчас она дома. Мужчина, сотрудник склада, получил в результате случившегося перелом пальца ноги.
  • Следственный комитет возбудил дело по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Фото на обложке: Champiofoto / Shutterstock

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