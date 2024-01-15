В Wildberries опровергли сообщения о том, что в момент пожара 13 января на складе в Шушарах не сработала сигнализация. Ранее такие сведения предоставил источник агентства ТАСС.

В Wildberries опровергли сведения о несработавшей сигнализации при пожаре в Шушарах