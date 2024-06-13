Wildberries начнет выдавать сертификаты авторам курсов по работе на маркетплейсе

Wildberries будет сертифицировать курсы по работе на маркетплейсе, рассказали RB.RU в пресс-службе онлайн-площадки. Компания будет выдавать сертификаты на официальном домене Wildberries.

Авторы курсов, которые прошли проверку, смогут раньше остальных получать сведения об обновлениях портала продавцов. Отвечать за аттестацию материалов будет PRO Wildberries — Центр развития предпринимателей.

Как получить сертификат

Оставить заявку на оценку курса можно на сайте PRO Wildberries. После проверки специалисты расскажут, какие нужно внести изменения, если это потребуется.

Кроме заявки на PRO Wildberries можно бесплатно пройти тест на знание правил ведения бизнеса на площадке. По результатам теста формируются персональные рекомендации по усилению навыков.

Также на обновленном сайте PRO Wildberries теперь есть календарь вебинаров и мастер-классов Центра.

В будущем на платформу добавят онлайн-курс для начинающих продавцов. Он состоит из шести модулей по разным направлениям работы на маркетплейсе.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock