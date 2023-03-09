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Wildberries решил запустить функцию чатов продавцов с покупателями

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Wildberries намерен запустить функцию чатов продавцов с покупателями. Ее уже начали тестировать на ограниченной группе предпринимателей. Основная цель нововведения – улучшение сервиса возврата товаров с браком.

Wildberries решил запустить функцию чатов продавцов с покупателями

Маркетплейс также обновил оферту. Продавцу нельзя будет использовать односложные ответы, оскорблять покупателя, а также негативно высказываться в адрес Wildberries, его сотрудников и других предпринимателей на площадке. Максимальный срок ответов на вопросы покупателей в чате не должен превышать 10 дней, узнали «Ведомости».

За нарушения площадка может приостановить сотрудничество с магазином, а за попытку продавца получить прямой контакт клиента – начислить штраф в 25 тыс. рублей.

Эксперты полагают, что функция будет полезна для продавцов, но они опасаются, что это может привести к всплеску так называемого покупательского терроризма.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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