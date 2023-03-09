Wildberries решил запустить функцию чатов продавцов с покупателями

Wildberries намерен запустить функцию чатов продавцов с покупателями. Ее уже начали тестировать на ограниченной группе предпринимателей. Основная цель нововведения – улучшение сервиса возврата товаров с браком.
Маркетплейс также обновил оферту. Продавцу нельзя будет использовать односложные ответы, оскорблять покупателя, а также негативно высказываться в адрес Wildberries, его сотрудников и других предпринимателей на площадке. Максимальный срок ответов на вопросы покупателей в чате не должен превышать 10 дней, узнали «Ведомости».
За нарушения площадка может приостановить сотрудничество с магазином, а за попытку продавца получить прямой контакт клиента – начислить штраф в 25 тыс. рублей.
Эксперты полагают, что функция будет полезна для продавцов, но они опасаются, что это может привести к всплеску так называемого покупательского терроризма.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Поставщики трубок и вейпов пожаловались на штрафы от Wildberries на 600+ млн рублей
- 2 Рекордный выпуск банковских карт, рост числа женщин-управленцев, сафари в Зимбабве: главное для бизнеса 8 марта
- 3 Число женщин-предпринимательниц на Wildberries выросло за год с 53% до 56%
- 4 Российские селлеры выступили против ужесточения правил работы маркетплейсов
- 5 Сервисы для продавцов на маркетплейсах
ВОЗМОЖНОСТИ
10 марта 2023
10 марта 2023
12 марта 2023