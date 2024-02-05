Сотрудники Wildberries обратились в прокуратуру с жалобой на условия работы

Сотрудники двух складов Wildberries пожаловались в прокуратуру на условия работы. Фотографии заявления опубликовал Telegram-канал Baza.
Коллективное заявление подали работники складов «Коледино» (подписали 197 человек) и «Сынково» (подписали 74 человека). По их словам, компания систематически нарушает их права.
Так, по данным канала, у работников регулярно удерживают деньги по «надуманным причинам». Сумма штрафа сразу появляется в специальном приложении для сотрудников и вычитывается из заработанного ими за смену. Если же баланс пуст, долг копится, и его необходимо отработать.
Сотрудники утверждают, что удержания иногда достигают сотней тысяч рублей и им приходится бесплатно работать на протяжении нескольких месяцев.
Еще одна претензия касается контроля до начала и после окончания смены: работникам приходится раздеваться до нижнего белья, держать свою одежду в руках и прикладывать палец для идентификации отпечатка. Отказаться от этой процедуры, как сообщается, нельзя.
RB.RU направил запрос в пресс-службу Wildberries.
Фото на обложке: g0d4ather /
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