Wildberries запустил платформу для развития предпринимательской и финансовой грамотности

Wildberries запустил образовательную платформу для развития предпринимательской и финансовой грамотности населения. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Первыми образовательными продуктами на ней стали онлайн-курсы для представителей деловых сообществ — «Старт продаж» и «Бизнес-консультант».

На «Старте продаж» специалисты Wildberries за 3,5 часа расскажут о ключевых аспектах ведения бизнеса на маркетплейсе. Запись на вебинар бесплатная.

Участники «Бизнес-консультанта» после курса пройдут онлайн-практику с наставником, а специалисты платформы проведут тестировани и проверят полученные знания. При успешном прохождении, в аккаунте предпринимателя на «Wildberries Цифровой» появится знак верификации, который будет означать, что он прошел аттестацию и аккредитован для оказания услуги по ведению бизнес-кабинетов.

На этапе тестирования платформы курсы прослушали около 60 человек. В дальнейшем на платформе появятся как собственные авторские онлайн-курсы, так и в сотрудничестве с экспертными и профессиональными сообществами.

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