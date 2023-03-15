Wildberries начал вывозить товары из участвующих в забастовке пунктов выдачи заказов

Wildberries начал вывозить товары из пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которые принимают участие в забастовке, начавшейся из-за введения штрафов для сотрудников ПВЗ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Товары, которые находятся на точке, забирают курьеры компании. Также маркетплейс начал деактивировать все пункты выдачи, представители которых 14 марта ездили к главному офису Wildberries в Москве.

Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

Как сообщалось ранее, 14 марта владельцы пунктов выдачи пришли к главному офису маркетплейса в Москве и пригрозили закрыться. Это произошло после того, как онлайн-площадка внесла изменения в оферту.

Согласно новым правилам, владельцы ПВЗ обязаны платить полную сумму товара в случае возврата брака или если не по их вине в посылке оказался другой предмет. Также в оферту добавили пункт о штрафе в 100 тыс. рублей за распространение ПВЗ «недостоверной, ложной, вводящей в заблуждение, подстрекающей к противоправным действиям информации, распространение информации, которые выражают неуважительное и негативное отношение к заказчику».

15 марта к забастовке против новой системы штрафов маркетплейса присоединились десятки ПВЗ на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

По поводу ситуации также высказался депутат Госдумы Дмитрий Гусев. В своем Telegram-канале он сообщил, что у него в кабинете «собираются представители компании и владельцы ПВЗ», с которыми планируется обсудить, как выходить из сложившейся ситуации. Он также подчеркнул, что, поскольку у Wildberries нет собственных профсоюзов, то профсоюзом для партнеров маркетплейса станет Госдума.

RB.RU направил запрос в пресс-службу Wildberries.

Фото на обложке: Akmenra / Shutterstock