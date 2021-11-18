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Российские предприниматели увеличили продажи за границу через Wildberries на 43%

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

За 10 месяцев 2021 года экспортный оборот российских предпринимателей на Wildberries увеличился на 43% до 24,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба маркетплейса. При этом продажи товаров отечественного производства выросли на 88% год к году.

Российские предприниматели увеличили продажи за границу через Wildberries на 43%

Самыми популярными заказами зарубежных покупателей Wildberries в январе-октябре 2021 года стали косметика и парфюмерия, одежда, книги, игрушки и нижнее белье. Наибольшую динамику рост спроса показал в категориях спортивных товаров (рост продаж в штуках год к году +900%), товаров для праздника (+265%), хозяйственных товаров (+206%), автотоваров (+164%) и сантехники (+162%).

В ТОП-10 наиболее востребованных товаров российского производства, которые иностранцы покупали на Wildberries, вошли:

  • книги;
  • футболки;
  • кремы;
  • платья;
  • шампуни;
  • постельное белье;
  • настольные игры;
  • сумки;
  • косметические скрабы;
  • учебники.

По данным Wildberries, самой востребованной российской продукцией в Израиле стали пастила, чай и косметические маски для лица, в Германии — книги, платья и кремы. Покупатели Франции активнее всего приобретали российские учебники, настольные игры и различные товары для рукоделия.

В 2021 году Wildberries вышел на рынки 9 новых стран: США, Германии, Франции, Италии, Испании, Молдове, Литве, Латвии и Эстонии. В настоящее время момент география присутствия компании охватывает 17 стран.

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Фото на обложке: Maksim Safaniuk / Shutterstock

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