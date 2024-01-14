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СК возбудил уголовное дело в связи с пожаром на складе Wildberries

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями после пожара на складе Wildberries в поселке Санкт-Петербурге. В ведомстве считают, что виновники возгорания — сотрудники, ответственные за противопожарную безопасность.

СК возбудил уголовное дело в связи с пожаром на складе Wildberries

«По данным следствия, в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе <…> произошел пожар, вследствие чего обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся на нем товары», — передает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве уточняют, что сейчас следователи осматривают место происшествия и пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Часть первая статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ранее РБК со ссылкой на близкий к МЧС источник писал о трех версиях причин пожара на складе Wildberries. Первая — занесение источника огня извне неизвестными, вторая — аварийная работа электросети, третья — неосторожное обращение с огнем.

«Сейчас выясняется было ли короткое замыкание, следы которого обнаружены, первичным, то есть причиной пожара, или вторичным, произошедшим в результате пожара», — рассказал собеседник издания.

По сообщениям ТАСС, к началу возгорания пожарная сигнализация на складе была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания. Источник РБК также подтвердил эту версию.

В пресс-службе Wildberries информацию о несработавшей сигнализации опровергли, подчеркнув, что благодаря ей была произведена эвакуация.

Вечером 13 января глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара и представить доклад об обстоятельствах произошедшего.

Фото: Ovchinnikova Irina / Shutterstock

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