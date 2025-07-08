«Также просто, как добавлять в корзину кроссовки»: Wildberries запускает доставку готовой еды
Маркетплейс запустил доставку готовых блюд. Пока тестирует сервис в Москве и Питере, но собирается масштабировать. Первым партнером выступил «Dostaевский» — dark kitchen c почти 500 позициями в меню. В Wildberries уверены: еда должна заказываться так же просто, как кроссовки. Эксперты говорят — это уже не про выбор в каталоге, а про борьбу за место в ежедневной рутине клиента.
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Wildberries тестит фудтех с доставкой за час в столицах, а дальше — вся Россия
Заказать еду можно на витрине Wildberries, а также в приложении. Блюдо нужно добавить в корзину. На приготовление и доставку сервис берет час. Минимальная стоимость — заказа 500-550 рублей.
После тестирования в столичных городах сервис будет масштабирован. Wildberries пригласит в свой фудтех-проект новых партнеров. Уже объявлено, что новые локации появятся в Сибири, в таких городах как Тюмень, Новосибирск, а также в Уфе, Ярославле, и на юге в Сочи и Краснодаре.
Кто кормит Wildberries
- Торговая марка «Dostaевский» принадлежит питерскому ООО «Фабрика-Кухня». 51% в этой компании у Тамары Прядко, а 49% у Владимира Овеляна. Компания предоставляет свою ТМ в пользование другим партнерам. Выручка ООО «Фабрика-Кухня» в 2024 году выросла на 10%, до 218 млн рублей, чистый убыток составил 27,9 млн рублей.
Как отметила топ-менеджер «Dostaевский» Алена Жорова, доставка блюд из ресторанов лишь первый совместный проект с крупнейшим российским маркетплейсом, будут и другие.
Яндекс кормит, Ozon подогревает. Wildberries пришлось включаться
- Второй крупнейший маркетплейс России Ozon уже работает на рынке готовой еды под собственным брендом Ozon fresh. Компания совершенствует доставку и собирается начать привозить горячие блюда. Число пользователей сервисов e-grocery в прошлом году росло в среднем на 7% в месяц, сообщала «Т-Касса».
Ирина Поддубная, эксперт по e-commerce, основатель EW Club считает, что у Wildberries попросту не было другого выбора, кроме как зайти в фудтех.
«Пока Ozon усиливает e-grocery, а "Яндекс" укрепляется на рынке доставки готовой еды, оставаться в стороне означало бы упустить важный сценарий потребительского поведения. Сегодня маркетплейс борется не только за корзину, но и за долю в повседневной рутине клиента. А значит за завтрак, обед и ужин. Запуск доставки еды — это не про моду и не про "тестовый пилот". Это борьба за частоту покупок, и еда товар №1 в этом вопросе. Пользователь хочет получать максимум удобства в одном окне, и тот, кто не предлагает еды, просто теряет трафик и лояльность», — говорит Ирина Поддубная.
У Wildberries всё есть — осталось только сыграть грамотно
Да, маркетплейс Wildberries заходит в еду не первый. Но в этой гонке выигрывает не тот, кто стартует раньше, а тот, кто быстрее масштабирует и эффективнее интегрирует сервис в пользовательский путь, считает Ирина Поддубная.
«У WB есть для этого все: логистика, охват и партнерская модель. Вопрос в том, как они этим распорядятся. Сейчас рынок доставки еды — это не только рестораны и агрегаторы, это полноценный фронт борьбы за ежедневные привычки пользователя. И тот, кто не участвует в этой игре, уже проигрывает», — заключила эксперт.
Фото на обложке: Nomad Pixel / Shutterstock / FOTODOM
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