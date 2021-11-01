Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Wildberries запустил франшизу партнерских пунктов выдачи заказов в Беларуси, Казахстане и Армении

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Wildberries запустил программу открытия брендированных партнерских пунктов выдачи заказов (ППВЗ) в Беларуси, Казахстане и Армении, сообщила пресс-служба маркетплейса. Предприниматели в этих странах смогут самостоятельно открывать пункты самовывоза, а также воспользоваться программой субсидирования от Wildberries.

Wildberries запустил франшизу партнерских пунктов выдачи заказов в Беларуси, Казахстане и Армении

С октября 2021 года у предпринимателей из Беларуси, Казахстана и Армении появилась возможность открыть партнерскую точку выдачи Wildberries. Для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении WB Point и предоставить информацию о помещении.

Управление ППВЗ происходит с помощью мобильного приложения WBPoint, где предпринимателям доступен весь необходимый функционал. Партнеру не нужен даже кассовый аппарат, так как все взаиморасчеты между покупателями и продавцами осуществляется в онлайн-режиме. 

Wildberries запустил продажи в Беларуси в 2012 году, в 2014 году — в Казахстане, а в 2018 году — в Армении.

«Мы видим, что популярность онлайн-покупок в этих странах продолжает расти быстрыми темпами, поэтому мы планируем значительно нарастить сеть точек выдачи заказов Wildberries совместно с местным бизнесом. Став владельцем партнерского пункта выдачи заказов, предприниматели получают стабильный доход благодаря большому покупательскому трафику Wildberries», — пояснили в пресс-службе Wildberries.

В качестве поддержки для партнеров в этих странах Wildberries предоставляет субсидии в виде повышенного вознаграждения от оборота точки выдачи заказов в первые 4 месяца работы. Также предприниматели смогут приобрести на Wildberries мебель в рассрочку для благоустройства своего помещения.

В компании рассчитывают, что такая программа субсидий позволит предпринимателям быстрее окупить вложения в открытие точки выдачи, средний срок окупаемости которой составляет около 3 месяцев.

Первая всероссийская премия в области AgroTech-решений. Участвуй сам или номинируй достойных!

Wildberries запустил программу открытия партнерских пунктов выдачи заказов в сентябре 2020 года. В настоящий момент их общее число на территории России превышает 8,5 тыс. точек. В октябре 2021 года средний оборот ППВЗ вырос в 1,5 раза по сравнению с сентябрем и достиг около 4-5 млн рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Wildberries снизил скидку при оплате российскими платежными сервисами
  2. 2 Как продвигать товары в топ на Wildberries
  3. 3 7 шагов, чтобы взять в руки продажи на маркетплейсе
  4. 4 От провала с мылом до успеха с нижним бельем: как построить бизнес без миллионных вложений
  5. 5 Налоги в Испании: структура и особенности одной из самых сложных систем в Европе
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

01 ноября 2021

Конкурс по поиску FoodTech-стартапов от Даниловского рынка

01 ноября 2021

Хакатон цифрового баланса Datatanz

02 ноября 2021

Премия «Путеводная звезда»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма