Wildberries запустил франшизу партнерских пунктов выдачи заказов в Беларуси, Казахстане и Армении

Wildberries запустил программу открытия брендированных партнерских пунктов выдачи заказов (ППВЗ) в Беларуси, Казахстане и Армении, сообщила пресс-служба маркетплейса. Предприниматели в этих странах смогут самостоятельно открывать пункты самовывоза, а также воспользоваться программой субсидирования от Wildberries.

С октября 2021 года у предпринимателей из Беларуси, Казахстана и Армении появилась возможность открыть партнерскую точку выдачи Wildberries. Для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении WB Point и предоставить информацию о помещении.

Управление ППВЗ происходит с помощью мобильного приложения WBPoint, где предпринимателям доступен весь необходимый функционал. Партнеру не нужен даже кассовый аппарат, так как все взаиморасчеты между покупателями и продавцами осуществляется в онлайн-режиме.

Wildberries запустил продажи в Беларуси в 2012 году, в 2014 году — в Казахстане, а в 2018 году — в Армении.

«Мы видим, что популярность онлайн-покупок в этих странах продолжает расти быстрыми темпами, поэтому мы планируем значительно нарастить сеть точек выдачи заказов Wildberries совместно с местным бизнесом. Став владельцем партнерского пункта выдачи заказов, предприниматели получают стабильный доход благодаря большому покупательскому трафику Wildberries», — пояснили в пресс-службе Wildberries.

В качестве поддержки для партнеров в этих странах Wildberries предоставляет субсидии в виде повышенного вознаграждения от оборота точки выдачи заказов в первые 4 месяца работы. Также предприниматели смогут приобрести на Wildberries мебель в рассрочку для благоустройства своего помещения.

В компании рассчитывают, что такая программа субсидий позволит предпринимателям быстрее окупить вложения в открытие точки выдачи, средний срок окупаемости которой составляет около 3 месяцев.

Wildberries запустил программу открытия партнерских пунктов выдачи заказов в сентябре 2020 года. В настоящий момент их общее число на территории России превышает 8,5 тыс. точек. В октябре 2021 года средний оборот ППВЗ вырос в 1,5 раза по сравнению с сентябрем и достиг около 4-5 млн рублей.

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