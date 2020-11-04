Wildberries запустит экспресс-доставку свежих продуктов питания и других товаров

Российский онлайн-ритейлер Wildberries запускает продажи товаров напрямую со складов продавцов. Это позволит предлагать клиентам продукты питания категории fresh и экспресс-доставку заказов день в день. Об этом Rusbase сообщил представитель компании.

Новая возможность продаж реализована путем внедрения схемы поставок fulfillment by sellers (FBS). На данный момент благодаря FBS продавцы получают информацию о заказах покупателей в режиме реального времени. После этого они осуществляют транспортировку товаров в распределительный центр Wildberries. По данным компании, в ближайшее время поставщики смогут доставлять заказы покупателям напрямую с собственных складов, в том числе день в день.

Комиссия по модели FBS составляет 5%. Отмечается, что это самый низкий размер торгового вознаграждения онлайн-ритейлера на сегодняшний день. Стандартная величина комиссии составляет от 5 до 15% в зависимости от категории товаров.

Подключиться к продажам по новой модели могут как предприниматели, уже работающие через Wildberries, так и новые поставщики компании. Для продаж по FBS подходят товары всех категорий, продаваемых на онлайн-площадке.

«[Благодаря схеме FBS] партнеры смогут ... предложить покупателям гораздо более широкий ассортимент товаров, в том числе крупногабаритных — электронику, бытовую технику, мебель — а также инструменты и продукты питания категории fresh и готовых блюд», — рассказал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

Ранее свежие продукты питания не продавались через платформу Wildberries. Поставщики передавали товары на склад компании, где они хранились. По мере получения заказов товары отправлялись покупателям логистической службой онлайн-ритейлера. Таким образом, схема FBS позволяет продавцам:

снизить размер уплачиваемой на Wildberries комиссии;

поставлять покупателям широкий ассортимент товаров, неограниченный размерами склада Wildberries;

сократить затраты на логистику, используя только собственные склады;

осуществлять экспресс-доставку товаров;

не замораживать свои товарные остатки на складе Wildberries.

В настоящий момент по модели FBS работает один из крупных логистических центров Wildberries в деревне Коледино Московской области. В дальнейшем онлайн-ритейлер планирует сделать доступными поставки по этой схеме и через другие распределительные центры.

В компании также пояснили, что продавцы смогут использовать и комбинированную модель поставок для различных категорий товаров. В этом случае часть товара может храниться в логистических центрах компании, другая часть — на их собственных складах и доставляться в распредцентры Wildberries по мере поступления заказов от клиентов.

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