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Менеджеры ПВЗ Wildberries начали оценивать качество работы перевозчиков

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Менеджеры пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries теперь могут оценивать качество работы перевозчиков, рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Менеджеры ПВЗ Wildberries начали оценивать качество работы перевозчиков

С сентября работники ПВЗ смогут в рабочем интерфейсе оценить целостность упаковок, состояние коробок, в которых доставили товар, указать, корректно ли указаны отметки о выполненном маршруте и адресе назначения.

В случае, если оценка составит меньше 5 баллов, сотрудник сможет в свободной форме написать свои рекомендации и разъяснить недоработки перевозчика. Таким образом, в системе будут отражены только реальные оценки.

Маркетплейс вводит систему оценок, чтобы в будущем учитывать этот фактор наряду с другими при расчете дополнительной финансовой мотивации перевозчиков. Те партнеры, у которых будут наиболее высокие отзывы, смогут сами выбирать наиболее подходящие маршруты и направления.

Сейчас компания тестирует работу нового режима. Затем маркетплейс проанализирует обратную связь участников и при необходимости скорректирует механизм.

Фото на обложке: Maksim Safaniuk / Shutterstock

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