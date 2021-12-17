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Жители Великобритании смогут купить товары на Wildberries

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский маркетплейс Wildberries запустил продажи в Великобритании. Жителям страны доступен ассортимент из 5,5 млн товаров от 164 тыс. международных брендов. Великобритания стала 19-ой страной присутствия онлайн-ритейлера.

Жители Великобритании смогут купить товары на Wildberries

О запуске продаж Wildberries в Великобритании RB рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Жители Великобритании могут купить товары из ассортимента, который насчитывает 5,5 млн наименований от 164 тыс. международных брендов. В Wildberries планируют в будущем увеличить предложение.

Оформить заказ можно в мобильных приложениях на iOS и Android, а также на специально созданном для британцев сайте uk.wildberries.ru. Доставкой заказов будут заниматься международные или местные курьерские службы.

Великобритания стала 19 страной присутствия онлайн-ритейлера. За последние два года маркетплейс вышел на рынки США, Германии, Франции, Турции, Израиля и других стран.

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Фото на обложке: Alexsey t17 / Shutterstock

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