Wildberries готовится к запуску собственного виртуального мобильного оператора

Переговоры уже ведутся — это подтвердили и два других инсайдера в отрасли. По мнению экспертов, наиболее вероятным партнером может стать Т2, хотя и другие игроки активизировались в этом сегменте. Стоимость запуска MVNO оценивается в несколько миллиардов рублей.

Представители «Вымпелкома», «Мегафона», МТС и Т2 не прокомментировали переговоры с Wildberries. В «Мегафоне» отметили, что на их базе уже работают пять MVNO, а МТС поддерживает виртуального оператора «Т-Мобайл» в 17 регионах. Т2 заявили о готовности к сотрудничеству: на их сети действует более 25 виртуальных операторов, обслуживающих 54% всех абонентов MVNO в России.

В начале года «Коммерсантъ» также сообщал, что «Промсвязьбанк» и дочерняя структура «Росатома» запустят в шести российских регионах собственного виртуального оператора связи «Мой оператор».

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