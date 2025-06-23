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Wildberries готовится к запуску собственного виртуального мобильного оператора

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Wildberries обсуждает запуск виртуального оператора мобильной связи (MVNO) с федеральными телеком-компаниями. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник в одном из операторов.

Wildberries готовится к запуску собственного виртуального мобильного оператора
  1. Новости

Переговоры уже ведутся — это подтвердили и два других инсайдера в отрасли. По мнению экспертов, наиболее вероятным партнером может стать Т2, хотя и другие игроки активизировались в этом сегменте. Стоимость запуска MVNO оценивается в несколько миллиардов рублей.

Представители «Вымпелкома», «Мегафона», МТС и Т2 не прокомментировали переговоры с Wildberries. В «Мегафоне» отметили, что на их базе уже работают пять MVNO, а МТС поддерживает виртуального оператора «Т-Мобайл» в 17 регионах. Т2 заявили о готовности к сотрудничеству: на их сети действует более 25 виртуальных операторов, обслуживающих 54% всех абонентов MVNO в России.

  • В начале года «Коммерсантъ» также сообщал, что «Промсвязьбанк» и дочерняя структура «Росатома» запустят в шести российских регионах собственного виртуального оператора связи «Мой оператор».

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock / FOTODOM

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