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Wildberries раскритиковал законопроект правительства против мошенничества

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Wildberries выражает «критическое несогласие» с предложенными правительством мерами по борьбе с мошенничеством, включая обязательную авторизацию продавцов на маркетплейсах через Госуслуги и идентификацию пользователей по биометрии. Эти меры приведут к издержкам для бизнеса и ограничат доступ на российские площадки иностранцев, заявили в пресс-службе компании.

Wildberries раскритиковал законопроект правительства против мошенничества
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«Требование об обязательной аутентификации продавцов через Госуслуги накладывает существенные ограничения на работу иностранных селлеров маркетплейса. Регистрация на Госуслугах для иностранных граждан сопряжена с рядом сложностей, среди них — необходимость физического присутствия в России, частые блокировки доступа к сайту из-за рубежа, сложный процесс подтверждения личности», — заявили в Wildberries, добавив, что реализация данной меры «поставит под угрозу развитие маркетплейса в странах присутствия» и ограничит доступ клиентов платформы к международным товарам.

В пресс-службе уточнили, что платформа уже использует безопасные и эффективные способы идентификации продавцов, а также авторизацию через Госуслуги для некоторых операций, требующих однозначной идентификации пользователя.

Предложение идентифицировать пользователей онлайн-площадок с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) в Wildberries назвали «избыточным», добавив, что мера «приведет к значительным затратам для бизнеса». В компании добавили, что уже используют Face ID и Touch ID при оформлении заказов, а в разделе «Кошелек» пользователям необходимо подтверждать денежные переводы, вводя код из SMS.

Кроме того, маркетплейс уже использует современные механизмы защиты данных, например, задействует искусственный интеллект «для анализа нетипичного поведения пользователей и выявления подозрительных действий», а также для оперативного реагирования на мошеннические схемы, сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что перечисленные меры создадут «значительные барьеры для бизнеса, ограничат доступ покупателей к товарам и приведут к необоснованным затратам». В Wildberries отметили, что готовы к диалогу с властями для выработки более «сбалансированных решений».

Законопроект из примерно 30 мер по противодействию мошенничеству был одобрен на правительственном заседании 13 февраля,в ближайшее время его внесут на рассмотрение Госдумы. Инициатива, в частности, вводит возможность идентификации пользователей по биометрии при выполнении финансовых операций на маркетплейсах.

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Кроме того, законопроект запрещает госучреждениям, банкам и операторам связи использовать в общении с клиентами иностранные мессенджеры. Мера должна свести к минимуму использование мошенниками схем по выдаче себя за сотрудников таких учреждений. Также предлагается ввести обязательную маркировку звонков с указанием, от кого поступает вызов, создать систему с записями голосов мошенников и другие меры.

Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock / FOTODOM

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