Wildberries построит в Узбекистане крупнейший логистический хаб

Wildberries построит в Узбекистане логистический центр, он может стать крупнейшим хабом компании за пределами России. Маркетплейс вложит в проект около $140 млн. Об этом рассказали в пресс-службе Wildberries.

Логистический центр обеспечит 7,5 тыс. рабочих мест для узбекистанцев. Компания приступила к подготовке технико-экономического обоснования проекта и проектной документации. Завершить строительство планируется в 2025 году.

Площадь центра составит более 150 тыс. кв. м. Благодаря новому хабу местные предприниматели смогут сократить расходы на логистику и направить средства на масштабирование своего бизнеса, говорит директор по международному развитию компании Рафаэль Абрамян.

Ранее маркетплейс сообщил о совместном с Ассоциация «Узтекстильпром» проекте по поддержке экспорта узбекского текстиля. В сотрудничестве с площадкой местные производители планируют выйти на рынок СНГ.

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