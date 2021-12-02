Wildberries вышел на рынок Турции

Покупателям в Турции доступны около 5,6 млн наименований товаров от 163 тыс. международных брендов: от женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров, до электроники, книг, зоотоваров и различных товаров для дома. В дальнейшем Wildberries планирует расширить ассортимент.

Доставку товаров будут осуществлять международные логистические партнеры. Заказы покупателям курьерские службы доставят до дверей дома или офиса.

Оформить заказ можно на сайте tr.wildberries.ru и с помощью мобильных приложений на iOS и Android, которые работают на английском и русском языках.

За 10 месяцев 2021 года оборот Wildberries за рубежом вырос на 43% до 24,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе маркетплейса. В 2021 году Wildberries также запустил продажи в США, Германии, Франции, Италии, Латвии, Литве, Эстонии и Молдове, а в 2020 году вышел в Польшу, Словакию, Израиль и другие страны.

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