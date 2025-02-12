В ФОСТ рассказали о реакции селлеров на появление страхования в Wildberries

«Судя по первой обратной связи, селлеры довольны появлением возможности страхования товаров. Впервые появился страховой продукт, который интегрирован с сервисами маркетплейса: это удобно, не нужно разбираться в деталях, тот самый принцип "единого окна", к которому все стремятся», — прокомментировала нововведение Черницкая.

«Тестовая» группа продавцов уже просчитывает финансовый эффект от покупки страховки, уточнила он. При этом, по словам главы ФОСТ, для большинства селлеров условия страхования и тариф в 1,4% от стоимости застрахованных товаров являются выгодными.

По информации Черницкой, сейчас страховка доступна только продавцам, осуществляющим продажу товаров со складов Wildberries, однако заметен интерес селлеров, поставляющих товары со своих собственных складов. Она допустила, что скоро добровольное страхование товаров могут начать предлагать своим продавцам и другие российские маркетплейсы.

Объединенная компания Wildberries и Russ начала тестировать сервис добровольного страхования для продавцов 11 февраля. Он был разработан в сотрудничестве с «АльфаСтрахованием», страховым брокером «Цунами» и IT-платформой Zunami One.

Страховка на Wildberries покрывает расходы на обратную транспортировку товаров в случае возврата или невыкупа, страхует товары при повреждении или утрате во время доставки, а также если ее повредил покупатель и вернул продавцу как бракованную.

При участии Екатерины Струковой

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