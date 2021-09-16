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Wildberries построит два крупных логистических центра в Самарской и Тульской областях за 30 млрд рублей

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Wildberries в 2021-2022 годах запустит строительство новых крупных региональных логистических центров, сообщила пресс-служба онлайн-ритейлера. Общий объем инвестиций в эти проекты оценивается в 30 млрд рублей.

Wildberries построит два крупных логистических центра в Самарской и Тульской областях за 30 млрд рублей

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук 16 сентября 2021 года подписала соглашения о сотрудничестве с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Крупнейший распределительный центр Wildberries в Центральном федеральном округе будет открыт на территории ТОСЭР «Алексин» в Тульской области. Строительство объекта планируется начать в четвертом квартале 2021 года, а запуск первой очереди ожидается в 2022 году.

Площадь центра составит 300 тыс. кв. м. Общие инвестиции Wildberries в строительство планируются в объеме свыше 22 млрд рублей. Его открытие создаст около 15 тыс. рабочих мест.

Еще один крупный логистический хаб ритейлера появится в Самарской области, где будет создано 5 тыс. рабочих мест. Строительство нового логоцентра начнется в 2022 году, его площадь составит 100 тыс. кв. м. Wildberries инвестирует в строительство логоцентра 8 млрд рублей.

Предполагается, что открытие новых логистических центров окажет поддержку предпринимателям этих регионов, которые продают на маркетплейсе свои товары. В Тульской области их число выросло почти в 4 раза до 1760, а продажи на 16 сентября 2021 года в 2021 году уже превысили 1 млрд рублей.

В Самарской области свою продукцию на Wildberries реализуют свыше 4,2 тыс. предпринимателей (в 3 раза больше, чем годом ранее), а их обороты за 8 месяцев 2021 года выросли на 231% год к году до 2,4 млрд рублей.

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Фото: Wildberries

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