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Wildberries 11 августа начал тестировать новый логотип

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries 11 августа начал тестировать новый логотип. Название маркетплейса написали черными строчными буквами на белом фоне. Логотип пока используют только в некоторых пунктах выдачи заказов и на международном сайте компании.

Wildberries 11 августа начал тестировать новый логотип

Wildberries в тестовом режиме обновил логотип – новая айдентика присутствует в некоторых пунктах выдачи заказов (ПВЗ) и международном сайте компании.

Суть нового логотипа в том, что название маркетплейса Wildberries написано другим шрифтом, черными буквами и на белом фоне.

В пресс-службе маркетплейса сообщили ТАСС, что у них есть несколько вариантов нового логотипа и тестируется один из них. В Wildberries уточнили, что о крупном ребрендинге речи пока не идет.

О возможном ребрендинге Wildberries весной рассказывала основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. По ее словам, Wildberries планирует провести ребрендинг плавно.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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