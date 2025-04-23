Wildberries начала тестировать нейросеть для работы с отзывами
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- Специальная нейросеть теперь изучает мнения о товаре на Wildberries, выделяет из них главное и формулирует короткий информативный текст.
Функция уже доступна ограниченному числу пользователей мобильного приложения. Новый блок «Важное из отзывов» они видят над привычным разделом с отзывами. Созданный нейросетью текст можно оценить, поставив «лайк» или «дизлайк». При нажатии на «дизлайк» система предложит указать причину, и текст отправится на дополнительную модерацию.
Для формирования текста нейросеть анализирует отзывы за последние три месяца или, если их много, 100 самых ранних. Она определяет характеристики товара, которые люди упоминают чаще всего. Перед публикацией текст проходит фильтр антифрод-моделей.
«Команда Wildberries создала собственное решение на основе нескольких open-source моделей. Чтобы лучше понимать специфику онлайн-шопинга и освоить релевантный словарный запас, они были дообучены на базе из более 10 млн реальных отзывов, которые покупатели оставили на маркетплейсе», — рассказала директор по продукту сайта и приложения Wildberries Кристина Мошко.
Сооснователь и исполнительный директор ИИ-платформы AutoFAQ Владислав Беляев считает, что новая функция Wildberries ускорит покупки.
«Такой функционал уже реализован, к примеру, у компаний Amazon и "Яндекс Маркет". Благодаря "саммаризации" отзывов пропала необходимость просматривать и оценивать множество индивидуальных комментариев, что ускоряет процесс принятия решения о покупке», — указал эксперт.
Но у покупателей, которые будут учитывать только мнение нейросети, возникнут и риски ошибиться.
«Риск для клиента в том, что LLM (языковая модель нейросети), создавая "усредненный отзыв", может упустить точечные отзывы, которые при этом несут важные нюансы по опыту покупки. Например, это может быть брак или обратная связь по новому продукту, который только вышел в продажу и начинает собирать первые реакции. Также может быть упущена информация о товаре у конкурентов, которая упоминается нечасто. К тому же точечные отзывы помогают увидеть возможную проблему раньше, чем она станет значимой и принесет репутационные риски», — заключил эксперт.
Фото на обложке: Русбейс
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