Wildberries запустил обучение для начинающих селлеров

Wildberries запустил в тестовом режиме обучение для продавцов-новичков, которое поможет им разобраться с работой на платформе. По итогам теста компания соберет отзывы и начнет внедрять систему обучения для всех новых селлеров, сообщили RB.RU в пресс-службе маркетплейса.

Для части пользователей в личном кабинете продавца вместо привычной главной страницы появится пошаговая инструкция. Она поможет им освоить все этапы: от заполнения реквизитов до первой продажи товаров.

«Онбординг позволяет продавцам выбрать интересующую схему работы на платформе и модель поставки, дальше система обучает заполнению карточки товара, информации об остатках и отгрузках товара на склады», — заявили в компании. Кроме того, селлерам будут доступны статьи и курсы, которые «максимально охватывают все возможные вопросы от продавца-новичка», отметили в Wildberries.

В конце января Wildberries начал тестировать онлайн-чаевые для курьеров и менеджеров пунктов выдачи заказов (ПВЗ). На первом этапе воспользоваться сервисом может ограниченное число покупателей. Глава маркетплейса Татьяна Ким заявила, что что чаевые будут «моментально» отправляться на «WB Кошелек» менеджера ПВЗ или курьера.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock