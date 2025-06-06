Wildberries опроверг слухи о покупке «Еаптеки»

Маркетплейс Wildberries опроверг информацию о переговорах по приобретению сервиса «Еаптека», принадлежащего «Сберу» и группе компаний «Р-Фарм», узнал РБК.

Представитель маркетплейса заявил, что обсуждения по данной сделке не ведутся.

Ранее источники «Фармацевтического вестника» сообщили, что переговоры начались еще в начале года и что собственники «Еаптеки» заинтересованы в продаже актива. Утверждалось, что уже сформирована рабочая группа, рассматривающая возможные детали сделки, включая аптечные точки и сайт «Еаптеки».

«Еаптека» стала частью экосистемы Сбербанка в 2020 году, после приобретения 45% ее акций. После введения санкций против «Сбера» в 2022 году сервис вернулся к прежнему названию.

По данным Rusprofile, в 2024 году выручка «Еаптеки» составила 33 млрд рублей. Однако у компании зафиксирован убыток в 4,1 млрд рублей.

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