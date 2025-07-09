Wildberries открыла первый «умный» ПВЗ: завтра наступает сегодня — людей заменили технологии

Wildberries запускает новый формат — полностью автоматизированный пункт выдачи заказов. Первый смарт-ПВЗ открылся на Новоданиловской набережной в Москве. Внутри — ни одного сотрудника. Только терминалы, камеры и QR-коды.

В будущее возьмут не всё

Покупатель приходит, сканирует код, получает коробку. Если вещь не подошла — сразу возвращает в ту же ячейку. Всё работает по сценарию «сам пришёл, сам забрал, сам передумал».

Размер посылки — не больше, чем кот среднего габарита: 35×45×38 см. Стоимость — до 25 тыс. рублей. Всё, что крупнее или дороже, пока в эту футуристику не вписывается.

Примерочная с функцией «откат»

Внутри ПВЗ — кабинки для примерки. Заказ можно вскрыть и сразу вернуть, если не зашло. Сканируешь — ячейка открывается. Контакта с людьми по-прежнему ноль.

Тест идёт в ограниченном режиме: Wildberries хочет убедиться, что система не глючит, а клиенты не остаются ночевать внутри.

Что это меняет

Wildberries делает ставку на автоматизацию и снижает расходы на персонал. Смарт-ПВЗ — это не просто фича для городских интровертов, а ещё и логичный шаг в сторону масштабируемого ритейла без лишних людей.

Фото на обложке: Soto-san / Shutterstock / FOTOODM