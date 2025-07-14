Wildberries отстроил Шушары — теперь это склад будущего
В январе 2024 года пожар уничтожил 70 тыс. кв. м склада Wildberries в Шушарах — больше 11 футбольных полей. Огонь поглотил почти две трети объекта. Спустя полтора года компания запускает обновлённый логистический центр на 106 тыс. кв. м — с автоматикой, противопожарными расчётами и мощностью до 1,5 млн посылок в сутки.
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Теперь склады Wildberries под круглосуточной охраной
После пожара в Wildberries решили не повторять ошибок. На объекте круглосуточный мониторинг, пожарные инженеры на смене и технический контроль по всем зонам. Вывод: логистика без страховки больше не вариант.
Конвейер на трёх этажах
Обновлённый центр способен обрабатывать до 58 миллионов товарных единиц. Это один из крупнейших объектов в системе WB. Сердце склада — трёхъярусный автоматизированный конвейер, заточенный под сортировку, приём и отгрузку без участия человека.
Wildberries расширяет экспансию в Петербурге
Шушары — не финиш, а промежуточный этап. Пока логисты заново обживаются под Петербургом, WB строит ещё один склад в Красном Бору и рассматривает Всеволожский район как следующую точку.
Контекст
На сегодня у Wildberries 135 логистических объектов по стране. Каждый новый склад — это не просто инфраструктура, а усиление рыночной экспансии. Тем более, когда товар в пути должен ехать быстро, дешево и через свои каналы.
Фото на обложке: пресс-служба Wildberries & Russ
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