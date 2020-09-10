Wildberries предложил бизнесу открывать партнерские точки выдачи заказов

Крупнейший онлайн-ритейлер России Wildberries планирует развивать сеть партнерских точек выдачи заказов. Первым крупным сетевым партнером Wildberries стала компания «Обувь России». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ритейлера.

Первые партнерские пункты выдачи заказов Wildberries открылись в 100 торговых точках «Обуви России» в городах Сибири и Дальнего Востока. В основном они появились в магазинах основного бренда «Обуви России» — Westfalika. До конца 2020 года компании планируют увеличить количество совместных пунктов выдачи заказов в 2,5 раза — до 263 точек.

Открыть партнерскую точку выдачи заказов Wildberries может любой предприниматель при наличии юридического лица. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте для партнеров и прислать информацию о помещении. Партнеры Wildberries могут управлять точкой выдачи через приложение WBPoint для iOS и Android.

«Индивидуальные предприниматели, а также малый и средний бизнес может получить существенную экономическую поддержку благодаря высокому покупательскому трафику Wildberries — ежедневно мы отправляем свыше 780 тысяч заказов», — отметил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

Wildberries — крупнейший интернет-ритейлер России. Согласно базе данных «Контур-фокус», выручка компании по итогам 2019 года составила 116,9 млрд рублей, чистая прибыль — 4,4 млрд рублей. У компании 19 тысяч собственных и партнерских точек выдачи заказов.

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