В Wildberries можно оплатить покупки без комиссий через российские платежные системы

Онлайн-ритейлер Wildberries предложил покупателям экономить на комиссиях и оплачивать товары с помощью российских платежных сервисов — «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) или SberPay.

При оплате международными сервисами комиссия составит 2% от стоимости покупки, сообщил представитель компании Forbes.

Теперь при заказе на Wildberries покупателю сообщается, сколько ему придется доплатить в рублях при оплате иностранными платежными системами, и предлагается выбрать оплату без комиссии с помощью российского сервиса.

«Благодаря появлению нового функционала формирование цены на товар стало еще более прозрачным для покупателей: в ней учтены не только действующие промо-акции и персональные скидки по программе лояльности, но и комиссии платежных систем. Пользователи теперь видят, как складывается цена на товар и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках», — отметили в пресс-службе Wildberries.

На Wildberries представлено более 14,5 млн товарных позиций, отмечается в пресс-релизе. Через торговую платформу свои товары продают более 260 тыс. российских предпринимателей и компаний, большая часть из которых, по данным Wildberries, относятся к малому и среднему бизнесу.