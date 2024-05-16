Wildberries начал тестировать перенос карточек товаров между кабинетам продавцов

Wildberries начал тестировать перенос карточек товара между кабинетам продавцов. Опция уже реализована на Ozon, на Wildberries перенос одной карточки стоит 5 тыс. рублей — вне зависимости от их количества.
Wildberries в тестовом режиме запустил опцию переноса карточек товаров между личными кабинетами продавцов. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.
Перенести из кабинета в кабинет можно карточки без остатков товаров и без продаж в течение 14 дней. Стоимость переноса одной карточки – 5 тыс. рублей. Цена не меняется в зависимости от количества карточек.
Опция пока доступна тестовой группе продавцов. После тестирования Wildberries намерен постепенно расширять функционал на большее количество селлеров.
Инструмент переноса карточек между кабинета продавцов реализован на Ozon. Например, перенос от одной до 50 карточек стоит 15 тыс. рублей.
Фото на обложке: AntonSAN /
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