Wildberries добавил умный фоторедактор для товарных карточек

Wildberries тестово запустил умный фоторедактор для карточек товаров. Инструмент позволяет улучшить общее качество изображения и заменить на нем фон. Дата полноценного релиза функции пока не объявлена.

Wildberries начал тестировать встроенный фоторедактор для карточек товаров. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

Редактор может автоматически улучшить качество изображения, а также убрать или заменить на нем фон. Кроме того, функция дает возможность вырезать объект на фотографии и поместить его на новый фон.

В Wildberries считают, что инструмент позволит улучшить качество контента на торговой площадке.

«Яндекс Маркет» ранее запустил функцию для автоматической генерации изображений для карточек товаров. В феврале 2024 года инструмент для улучшения качества изображений добавила «VK Реклама».

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock