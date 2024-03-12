Wildberries добавил умный фоторедактор для товарных карточек

Wildberries тестово запустил умный фоторедактор для карточек товаров. Инструмент позволяет улучшить общее качество изображения и заменить на нем фон. Дата полноценного релиза функции пока не объявлена.
Wildberries начал тестировать встроенный фоторедактор для карточек товаров. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.
Редактор может автоматически улучшить качество изображения, а также убрать или заменить на нем фон. Кроме того, функция дает возможность вырезать объект на фотографии и поместить его на новый фон.
В Wildberries считают, что инструмент позволит улучшить качество контента на торговой площадке.
«Яндекс Маркет» ранее запустил функцию для автоматической генерации изображений для карточек товаров. В феврале 2024 года инструмент для улучшения качества изображений добавила «VK Реклама».
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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