Доставляешь быстрее — платишь меньше: Wildberries понижает комиссию для продавцов
Wildberries (объединенная компания Wildberries и Russ) объявил о снижении комиссий для продавцов, использующих модели «Витрина» (обычная доставка) и «Витрина экспресс» (ускоренная доставка). Об этом в компании рассказали Русбейс.
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Для партнеров, доставляющих заказы в течение 24 часов по модели «Витрина», комиссия снизится на 2% (минимум до 3%). При экспресс-доставке («Витрина экспресс») в течение 1 часа комиссия уменьшается на 1%.
«Витрина» позволяет продавцам хранить товары на своих складах и самостоятельно доставлять их, а «Витрина экспресс» – доставлять заказы до 4 часов с помощью собственной логистики.
«Услуга ускоренной доставки является одним из ключевых факторов при оформлении заказа для клиентов как в B2C, так и B2B. Чем быстрее и качественнее доставка — тем лучше опыт взаимодействия с платформой для всех участников работы платформы», — прокомментировала руководитель направления доставки силами продавца Елизавета Шлеин.
- В конце прошлого года Wildberries завершил тестирование функции курьерской доставки из пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В декабре покупатели из десяти российских регионов уже могли заказывать товары с доставкой из ближайшего ПВЗ бесплатно.
Фото на обложке: Soto-san / Shutterstock / FOTOODM
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