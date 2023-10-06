Владельцы ПВЗ Wildberries пожаловались на ухудшение условий расчета прибыли

Wildberries внес корректировки в систему расчета прибыли пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Как утверждает Mash, теперь процент ПВЗ будет снижаться на 0,03 п.п с каждым дополнительным миллионом после того, как ПВЗ выдаст заказов более чем на 8 млн рублей. В пресс-службе Wildberries отрицают снижение на 0,03 п.п., отмечая, что на изменение процента влияют разные факторы.

Ресурс со ссылкой на держателей ПВЗ пишет, что площадка работает по новой схеме. Если пункт отдает товара менее, чем на 8 млн рублей, он получает 3%. Когда сумма выданных заказов превысит указанную отметку, с каждым новым миллионом цифра будет снижаться на 0,03 п. п.

Вне зависимости от стоимости выданного товара, процент будет рассчитываться только за 10 тыс. рублей от суммы товара.

В пресс-службе маркетплейса не подтвердили RB.RU эти данные, указав, что компания проводила тесты новой «гибкой системы тарифов». Она предусматривает затраты на содержание каждого пункта выдачи, учитывая его точное расположение. В компании подчеркнули, что благодаря новой системе некоторые предприниматели смогут повысить свои доходы. А для 65% ситуация не изменитя.

«Падение процента на 0,03% после 8 миллионов для Московского региона не соответствует действительности: для каждого пункта процент меняется в зависимости от всех факторов (оборот, число сотрудников, стоимость аренды)», — отметили в Wildberries

Там добавили, что порог в 10 тыс. рублей не применяется — процент по-прежнему насчитывается по полной сумме каждого товара.

При этом в компании изменение механизма расчета аргументируют введением более справедливой системы, которая учитывает индивидуальные особенности, а не устанавливает одинаковое вознаграждение для всех.

Как утверждает Mash, в российских регионах сотрудники маркетплейса с 1 октября стали сами приходить в ПВЗ и забрать оттуда премии.

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