Wildberries начал тестировать индивидуальные рейтинги для каждого варианта товара
Маркетплейс Wildberries запустил тестирование обновленного отображения отзывов и оценок товаров. Вместо общего рейтинга для всей карточки товара часть покупателей из тестовой группы увидят отдельные оценки для каждого артикула, сообщила компания.
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Если в карточке объединены дорогой товар и аксессуар к нему или товары разной стоимости, рейтинг будет отображаться отдельно для каждого товара по его артикулу, объяснили в компании. Так пользователям получат более точную информацию о товаре, а продавцы буду конкурировать в наиболее справедливых условиях.
Раньше недобросовестные продавцы могли искусственно завышать рейтинги, добавляя новые товары к уже популярным карточкам. Теперь такая схема станет невозможной, сказал представитель маркетплейса.
Согласно исследованию Wildberries, 80% клиентов считают важным видеть оценку именно того варианта товара, который они собираются купить. После тестирования компания примет решение о запуске обновленной системы рейтинга на всех пользователей.
- В апреле Wildberries внедрил на странице онбординга (знакомства и адаптации) инструменты для начала работы с платформой. Теперь они доступны новичкам до завершения регистрации и оплаты гарантийного взноса.
Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock / FOTODOM
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