Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Хорошие истории на Авито
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Wildberries начал тестировать индивидуальные рейтинги для каждого варианта товара

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Маркетплейс Wildberries запустил тестирование обновленного отображения отзывов и оценок товаров. Вместо общего рейтинга для всей карточки товара часть покупателей из тестовой группы увидят отдельные оценки для каждого артикула, сообщила компания.

Wildberries начал тестировать индивидуальные рейтинги для каждого варианта товара
  1. Новости

Если в карточке объединены дорогой товар и аксессуар к нему или товары разной стоимости, рейтинг будет отображаться отдельно для каждого товара по его артикулу, объяснили в компании. Так пользователям получат более точную информацию о товаре, а продавцы буду конкурировать в наиболее справедливых условиях.

Раньше недобросовестные продавцы могли искусственно завышать рейтинги, добавляя новые товары к уже популярным карточкам. Теперь такая схема станет невозможной, сказал представитель маркетплейса.

Согласно исследованию Wildberries, 80% клиентов считают важным видеть оценку именно того варианта товара, который они собираются купить. После тестирования компания примет решение о запуске обновленной системы рейтинга на всех пользователей.

  • В апреле Wildberries внедрил на странице онбординга (знакомства и адаптации) инструменты для начала работы с платформой. Теперь они доступны новичкам до завершения регистрации и оплаты гарантийного взноса.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
7 писем для старта
Начни бизнес с RB.RU
Подписаться

Материалы по теме