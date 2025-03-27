Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «поколение W»
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Заявка подана по классам МКТУ 09, 12, 16, 18, 25, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45. Они включают, в частности, интерфейсы для компьютеров, беспилотные автомобили, обувь пляжная и спортивная, одежда, реклама, торговля, аренда аппаратуры для передачи сообщений, обработка металлов, печать фотографий, издание книг, анализ компьютерных систем, юридические исследования.
Скриншот с сайта Роспатента
Кроме того, компания подала заявку на бренд Contentplace по тем же классам МКТУ.
Скриншот с сайта Роспатента
«Регистрация товарных знаков связана с возможностью их использования для действующих и разрабатываемых компанией проектов», — заявили Русбейс в пресс-службе Wildberries & Russ.
- В марте «РВБ» также подала заявки на регистрацию брендов «Платформа роста» и «Мост поколений» для ведения торговой деятельности, услуг в области рекламы.
- В октябре 2024 года «РВБ» подала в Роспатент заявки на регистрацию брендов Wibes, Wibe, «Вайбс» и «Вайбез». В марте этого года Wildberries объявил о запуске платформы Wibes. Она позволяет выбирать и покупать товары, просматривая ролики длиной до 90 секунд.
Фото на обложке: Koshiro K / Shuttestock / FOTODOM
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