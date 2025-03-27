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Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «поколение W»

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Объединенная компания Wildberries & Russ (юрлицо ООО «РВБ») подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «поколение W». На это обратил внимание Русбейс.
Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «поколение W»
  1. Новости

Заявка подана по классам МКТУ 09, 12, 16, 18, 25, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45. Они включают, в частности, интерфейсы для компьютеров, беспилотные автомобили, обувь пляжная и спортивная, одежда, реклама, торговля, аренда аппаратуры для передачи сообщений, обработка металлов, печать фотографий, издание книг, анализ компьютерных систем, юридические исследования.

Скриншот с сайта Роспатента

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Кроме того, компания подала заявку на бренд Contentplace по тем же классам МКТУ.

Скриншот с сайта Роспатента

«Регистрация товарных знаков связана с возможностью их использования для действующих и разрабатываемых компанией проектов», — заявили Русбейс в пресс-службе Wildberries & Russ.

  • В марте «РВБ» также подала заявки на регистрацию брендов «Платформа роста» и «Мост поколений» для ведения торговой деятельности, услуг в области рекламы.
  • В октябре 2024 года «РВБ» подала в Роспатент заявки на регистрацию брендов Wibes, Wibe, «Вайбс» и «Вайбез». В марте этого года Wildberries объявил о запуске платформы Wibes. Она позволяет выбирать и покупать товары, просматривая ролики длиной до 90 секунд.

Фото на обложке: Koshiro K / Shuttestock / FOTODOM

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