Wildberries & Russ добавит в программу установки цифровых экранов в ПВЗ еще 200 городов

С 1 мая 2025 года рекламодатели смогут запускать свои кампании на цифровом инвентаре в 23 регионах России, обещают в компании. «В ближайшее время мы "выйдем"за пределы Московского региона. В наших планах к середине 2025 года охватить данным инструментом продвижения порядка 200 городов России», — рассказал директор по развитию департамента медиа Wildberries & Russ Павел Суржанский на конференции «КИТ».

Экрану будут установлены в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Липецке, Уфе, Челябинске и других городах, пояснили Русбейс в компании.

Пилотный проект по установке экранов в ПВЗ Wildberries стартовал в ноябре 2024 года. На первом этапе экранами будут оснащены 10 тыс. ПВЗ в населенных пунктах по всей России от европейской части до Дальнего Востока.

Экраны ПВЗ можно использовать как самостоятельный инструмент продвижения, так и в кросс-канальных размещениях через рекламный инвентарь Russ. Сервис Russ Online позволяет запускать рекламу в одном или нескольких ПВЗ, а также проводить кампании разного масштаба: от локальных (например, в отдельном доме) до широких (в районе или городе).

При этом пользователи могут самостоятельно выбирать адресную программу и период размещения и получать статистику.

По данным компании, Wildberries насчитывает 72 тыс. пунктов выдачи в России и странах СНГ, которые обрабатывают 4,5 млрд заказов в год. Средний срок окупаемости ПВЗ — 2-6 месяцев. Стандартные ПВЗ можно открыть в любых локациях, а упрощенные — только в населенных пунктах с численностью до 5 тыс. человек.

Мнения экспертов

Эксперт по e-commerce, основатель сообщества EW Club Ирина Поддубная считает, что размещение рекламы на экранах в ПВЗ — это логичное развитие digital-медиа в e-commerce.

«Пункты выдачи Wildberries посещают миллионы активных покупателей, часто совершающих повторные заказы. Это целевая аудитория, которая уже готова к потреблению, не абстрактный трафик, а реальный пользователь с корзиной», — говорит эксперт.

По словам Поддубной, многие продавцы стремятся развивать свой бренд и работают с разными площадками для повышения узнаваемости, поэтому экраны в ПВЗ это хороший инструмент: можно запускать локальные рекламные кампании рядом с точкой выдачи, делать акцент на конкретный товар или категории.

«Особенно интересно это малому бизнесу, поскольку не нужен большой бюджет, чтобы протестировать площадку буквально "в одном доме"», — заключила специалист.

Основатель сообщества EW Club добавила, что с учетом масштабов Wildberries и оснащение такими экранами в запланированных 10 тыс. ПВЗ данный инструмент может стать полноценным каналом продвижения с точным попаданием в аудиторию, особенно если синхронизировать его с внутренней рекламой на маркетплейсе.

Максим Попов, селлер и сооснователь бренда Paragraph Collection, эксперт по маркетплейсам, отметил, что инициатива перспективна при условии точной настройки и сбора статистики.

«Раньше многие продавцы пользовались тем, что договаривались с самими ПВЗ о размещении рекламы, хотя это запрещено. Но сейчас такая возможность строго ограничена», — пояснил автор канала «Развитие на маркетплейсах».

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