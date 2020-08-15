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Wildberries добавила в свое приложение функционал для самозанятых

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Wildberries добавила в свое приложение «WB партнеры» новый функционал. Теперь в нем могут зарегистрироваться самозанятые. Они смогут управлять поставками, ценообразованием, продажами, отслеживать товарные остатки. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе онлайн-ритейлера.

Wildberries добавила в свое приложение функционал для самозанятых

Самозанятые также могут в приложении:

  • взаимодействовать со службой поддержки Wildberries,
  • следить за электронной очередью приемки в распределительных центрах,
  • подавать отчетность в ФНС (это возможно благодаря интеграции с серверами ведомства).

Приложение онлайн-ритейлера доступно в Google Play и AppStore.

Благодаря новым ИТ-сервисам компания планирует увеличить число самозанятых на площадке до 200 тысяч.

«Мы расширили функционал, чтобы наши продавцы и производители могли максимально сосредоточиться на своем продукте и улучшении его для покупателей, не отвлекаясь на различные технические и бюрократические нюансы», — рассказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

По собственным данным, сейчас на площадке работает больше 2000 самозанятых. Они производят одежду, обувь, сувениры, аксессуары, продукты питания.

Фото: stasokulov / Shutterstock

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