Wildberries добавила в свое приложение «WB партнеры» новый функционал. Теперь в нем могут зарегистрироваться самозанятые. Они смогут управлять поставками, ценообразованием, продажами, отслеживать товарные остатки. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе онлайн-ритейлера.

Wildberries добавила в свое приложение функционал для самозанятых