Wildberries добавила в свое приложение функционал для самозанятых
Wildberries добавила в свое приложение «WB партнеры» новый функционал. Теперь в нем могут зарегистрироваться самозанятые. Они смогут управлять поставками, ценообразованием, продажами, отслеживать товарные остатки. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе онлайн-ритейлера.
Самозанятые также могут в приложении:
- взаимодействовать со службой поддержки Wildberries,
- следить за электронной очередью приемки в распределительных центрах,
- подавать отчетность в ФНС (это возможно благодаря интеграции с серверами ведомства).
Приложение онлайн-ритейлера доступно в Google Play и AppStore.
Благодаря новым ИТ-сервисам компания планирует увеличить число самозанятых на площадке до 200 тысяч.
«Мы расширили функционал, чтобы наши продавцы и производители могли максимально сосредоточиться на своем продукте и улучшении его для покупателей, не отвлекаясь на различные технические и бюрократические нюансы», — рассказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.
По собственным данным, сейчас на площадке работает больше 2000 самозанятых. Они производят одежду, обувь, сувениры, аксессуары, продукты питания.
Фото: stasokulov / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter