Wildberries запустил доставку из ПВЗ еще в 50 городах

«Теперь услуга охватывает города от Черноморского побережья до Дальнего Востока, включая труднодоступные и промышленные центры. Так, Wildberries впервые запускает курьерскую доставку в Магадане, Нерюнгри и Биробиджане», — рассказали в Wildberries. Общий охват сервиса превысил 260 городов.

В пресс-службе также сообщили, что Wildberries внедрила технологические улучшения, которые сделают доставку «удобнее как для клиентов, так и для самих курьеров». В мобильном приложении маркетплейса появилась возможность выбора временного окна для доставки, а также опция экспресс-доставки в течение двух часов.

Ранее на этой неделе Wildberries открыла доступ к тестированию B2B-торговли для всех продавцов в России. Селлеры получили возможность продавать и приобретать товары от имени своего юрлица или ИП на платформе «Wildberries для бизнеса».

Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock / FOTODOM