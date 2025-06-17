Маркетплейс Wildberries предоставит всем российским продавцам, включая представителей малых городов, возможность подключиться к сервису Click&Collect. Эта услуга позволяет покупателям забирать заказы напрямую в магазинах или на складах продавцов, рассказали Русбейс в компании.

Wildberries откроет доступ к сервису самовывоза для всех российских продавцов

https://rb.ru/news/wildberries-servis-samovyvoza-dlya-vseh/

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