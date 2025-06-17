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Wildberries откроет доступ к сервису самовывоза для всех российских продавцов

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Маркетплейс Wildberries предоставит всем российским продавцам, включая представителей малых городов, возможность подключиться к сервису Click&Collect. Эта услуга позволяет покупателям забирать заказы напрямую в магазинах или на складах продавцов, рассказали Русбейс в компании.

Wildberries откроет доступ к сервису самовывоза для всех российских продавцов
  1. Новости

В пресс-службе прокомментировали, что с момента запуска сервис показал высокую динамику роста: число подключенных партнеров увеличивается в среднем на 110% в месяц, а объем заказов через самовывоз растет почти на 75% ежемесячно. Покупатели выбирают удобную точку получения на карте, а продавцы самостоятельно комплектуют заказы (срок сборки — до 72 часов, хранения — от 24 часов до 30 дней).

  • Тестирование модели продаж Click&Collect началось в конце 2024 года. Среди первых участников проекта — «ВинЛаб», POLZAru, «Билайн», «Ситилинк», «Читай-город — Буквоед» и другие крупные сети.
  • В марте 2025-го сервис запустился в 16 городах-миллионниках. В компании сообщали, что намерены расширить его географию на все регионы России.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock / FOTODOM

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