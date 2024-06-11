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Wildberries отменил штрафы за очередь на пунктах выдачи заказов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries отменил штрафы за очередь на пунктах выдачи заказов. Ранее полученные штрафы можно будет оспорить, но в личные кабинеты продавцов будут поступать предупреждения, потому что для маркетплейса важно «высокое качество обслуживания клиентов».

Wildberries отменил штрафы за очередь на пунктах выдачи заказов

Wildberries перестал штрафовать пункты выдачи заказов за клиентские очереди. Об этом говорится в телеграм-канале WB Point для владельцев ПВЗ маркетплейса.

«С 11 марта мы собирали статистику по отзывам клиентов о систематических очередях на пунктах выдачи. По итогам трех месяцев мы видим, что количество таких комментариев сократилось», — сказано в сообщении.

Новые штрафы за очередь больше начисляться не будут, ранее выписанные штрафы можно будет оспорить. Wildberries будет присылать владельцам ПВЗ предупреждения, потому что маркетплейсу важно «высокое качество обслуживания клиентов», отметили в WB Point.

Ранее в социальных сетях публиковались сообщения, что Wildberries штрафовал владельцев ПВЗ на 10 тыс. рублей за очередь из семи человек.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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