Wildberries отменил штрафы за очередь на пунктах выдачи заказов. Ранее полученные штрафы можно будет оспорить, но в личные кабинеты продавцов будут поступать предупреждения, потому что для маркетплейса важно «высокое качество обслуживания клиентов».

Wildberries перестал штрафовать пункты выдачи заказов за клиентские очереди. Об этом говорится в телеграм-канале WB Point для владельцев ПВЗ маркетплейса.

«С 11 марта мы собирали статистику по отзывам клиентов о систематических очередях на пунктах выдачи. По итогам трех месяцев мы видим, что количество таких комментариев сократилось», — сказано в сообщении.

Новые штрафы за очередь больше начисляться не будут, ранее выписанные штрафы можно будет оспорить. Wildberries будет присылать владельцам ПВЗ предупреждения, потому что маркетплейсу важно «высокое качество обслуживания клиентов», отметили в WB Point.

Ранее в социальных сетях публиковались сообщения, что Wildberries штрафовал владельцев ПВЗ на 10 тыс. рублей за очередь из семи человек.

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