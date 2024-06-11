Wildberries отменил штрафы за очередь на пунктах выдачи заказов. Ранее полученные штрафы можно будет оспорить, но в личные кабинеты продавцов будут поступать предупреждения, потому что для маркетплейса важно «высокое качество обслуживания клиентов».
Wildberries перестал штрафовать пункты выдачи заказов за клиентские очереди. Об этом говорится в телеграм-канале WB Point для владельцев ПВЗ маркетплейса.
«С 11 марта мы собирали статистику по отзывам клиентов о систематических очередях на пунктах выдачи. По итогам трех месяцев мы видим, что количество таких комментариев сократилось», — сказано в сообщении.
Новые штрафы за очередь больше начисляться не будут, ранее выписанные штрафы можно будет оспорить. Wildberries будет присылать владельцам ПВЗ предупреждения, потому что маркетплейсу важно «высокое качество обслуживания клиентов», отметили в WB Point.
Ранее в социальных сетях публиковались сообщения, что Wildberries штрафовал владельцев ПВЗ на 10 тыс. рублей за очередь из семи человек.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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