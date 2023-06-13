Wildberries запустил новую программу открытия пунктов выдачи в странах СНГ

Wildberries запустил новую программу открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в странах СНГ, говорится в официальном Telegram-канале компании WB Global. Она предполагает повышенный процент от оборота пункта при открытии новых точек — как в приоритетной фиолетовой, так и в стандартной зеленой зонах.
Выбрать точку можно на интерактивной карте. Тарифы дополнительного дохода рассчитаны, исходя из зоны и ее месторасположения:
Фиолетовая зона:
- Армения: 2,61%
- Беларусь: 2,87%
- Казахстан: 2,54%
- Киргизия: 2,41%
- Узбекистан: 2,41%
Wildberries обещает партнерам, открывающим пункты в приоритетной зоне, бонус в виде вывески для оформления новой точки выдачи в подарок.
Зеленая зона:
- Армения: 2,22%
- Беларусь: 2,44%
- Казахстан: 2,16%
- Киргизия: 2,05%
- Узбекистан: 2,05%
Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky /
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