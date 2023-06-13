Wildberries запустил новую программу открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в странах СНГ, говорится в официальном Telegram-канале компании WB Global. Она предполагает повышенный процент от оборота пункта при открытии новых точек — как в приоритетной фиолетовой, так и в стандартной зеленой зонах.

Wildberries запустил новую программу открытия пунктов выдачи в странах СНГ