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Wildberries запустил новую программу открытия пунктов выдачи в странах СНГ

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries запустил новую программу открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в странах СНГ, говорится в официальном Telegram-канале компании WB Global. Она предполагает повышенный процент от оборота пункта при открытии новых точек — как в приоритетной фиолетовой, так и в стандартной зеленой зонах.

Wildberries запустил новую программу открытия пунктов выдачи в странах СНГ

Выбрать точку можно на интерактивной карте. Тарифы дополнительного дохода рассчитаны, исходя из зоны и ее месторасположения:

Фиолетовая зона:

  • Армения: 2,61%
  • Беларусь: 2,87%
  • Казахстан: 2,54%
  • Киргизия: 2,41%
  • Узбекистан: 2,41%

Wildberries обещает партнерам, открывающим пункты в приоритетной зоне, бонус в виде вывески для оформления новой точки выдачи в подарок.

Зеленая зона:

  • Армения: 2,22%
  • Беларусь: 2,44%
  • Казахстан: 2,16%
  • Киргизия: 2,05%
  • Узбекистан: 2,05%

Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock

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