Wildberries снизил комиссию для поставщиков

Онлайн-ритейлер Wildberries объявил о снижении комиссии для поставщиков в 2-3 раза в нескольких товарных группах. Это позволит партнерам площадки дополнительно инвестировать в развитие ассортимента. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Wildberries.

«С 15 до 5% комиссия была снижена в ряде товарных групп категории "строительные инструменты", с 12 до 5% — в "электронике", "оргтехнике" и "медтехнике", с 10 до 5% — в "спортивном питании и косметике", с 15 до 10% — в "ювелирных украшениях"», — рассказали в компании.

В Wildberries заявили, что стремятся снизить издержки своих партнеров и свои собственные, поэтому повышают эффективность бизнес-процессов, осуществляют их автоматизацию и упрощают процесс электронной торговли на площадке.

В компании полагают, что снижение комиссии позволит партнерам дополнительно инвестировать в развитие ассортимента и окажет поддержку в условиях кризиса.

В 2019 году Wildberries дважды снижал размеры своего партнерского вознаграждения: в марте с 38 до 19%, в октябре — до 15%.

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