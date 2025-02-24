Wildberries запустит сервис такси в Белоруссии
Маркетплейс Wildberries изучает возможность запустить сервис такси в Белоруссии, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в российских компаниях из сферы IT и логистики. Интерфейс приложения уже готов, но сроки запуска не уточняются.
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Пилотный проект может запуститься в Минске после завершения всех необходимых для старта процессов, подтвердил газете представитель маркетплейса. После теста компания решит, развивать ли сервис. Он отметил, что Wildberries за 20 лет накопила значительный опыт в сфере транспортных и логистических решений.
Около 90% белорусского рынка занимает «Яндекс Такси», приводит газета оценку белорусской Ассоциация профессиональных перевозчиков. Остальные 10% приходится на сервисы «Такси 135», такси Maxim и сервис «Бавария».
Пробный рынок. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что конкуренция в сегменте будет острой, но у Wildberries есть сильная пользовательская база, которая дает хорошие возможности для реализации такого проекта. Если компания сможет создать конкурентоспособный бизнес, в будущем сервис может масштабироваться и на российский рынок, допустил эксперт.
Почему такси? «Как показал опыт «Яндекса» в России и Казахстане, сервис такси очень комплементарен курьерской доставке», — отметил партнер аналитической компании Data Insight Федор Вирин. По его словам, сочетание двух сервисов позволяет загружать сервисы перекрестными доставками, что улучшает экономику обоих бизнесов.
- В ноябре 2024 года Wildberries запустила собственную сеть АЗС в логистических центрах маркетплейса для водителей компании. Компания сообщала, что может расширить сеть и открыть АЗС для всех автомобилистов.
Фото на обложке: Unsplash / Waldermar
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