Wildberries усиливает финтех: банк возглавит топ из ВТБ Георгий Горшков

Из банка — на маркетплейс

Бывший заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков станет председателем правления «Вайлдберриз-банка» — финтех-структуры внутри объединённой компании Wildberries & Russ. Сейчас его кандидатура выдвинута на утверждение Центральным банком, и после согласования Горшков официально вступит в должность.

Формально Горшков уже присоединился к компании: 14 июля он был назначен на должность руководителя финтех-направления РВБ — группы, в которую входит банк. С этого момента он курирует запуск и развитие финансовых сервисов для пользователей маркетплейса в России и других странах присутствия.



Что это значит для Wildberries?

Для «Вайлдберриз-банка» назначение Горшкова — не просто кадровое усиление, а стратегический шаг. На новой позиции ему предстоит заняться формированием долгосрочной стратегии в области финтеха, развитием банковских продуктов, а также созданием удобных финансовых сервисов. Речь идёт о масштабной трансформации клиентского опыта в рамках экосистемы Wildberries, где ставка будет сделана на внутренние платёжные решения, возможности микрокредитования и многое другое.

Сам банк под брендом WB существует с 2021 года. Тогда Татьяна Ким приобрела 100% долей в «Стандарт-Кредите» и объявила о его трансформации в «Вайлдберриз-банк». В 2023 году компания заявила, что развитие финтеха станет одним из её приоритетов на ближайшие годы. Свой банк должен помочь усилить платёжную инфраструктуру, улучшить клиентский опыт и сделать платформу более удобной как для шопоголиков, так и для бизнес-партнёров.



Контекст

Георгий Горшков — заметная фигура в банковской индустрии. До прихода в Wildberries он больше десяти лет проработал в ВТБ, где занимал пост заместителя председателя правления. В конце мая 2025 года его место занял экс-глава «Почта Банка» Александр Пахомов, а сам Горшков перешёл в финтех-подразделение WB. С его приходом «Вайлдбериз-банк» вероятно, будет пытаться стать полноценным игроком на рынке b2c-финансовых продуктов.