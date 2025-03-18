Wildberries вдвое увеличил плату за возврат товара

Wildberries в два раза увеличил плату за возврат товаров покупателями. Об этом Русбейс сообщил представитель маркетплейса. С 18 марта стоимость возврата составит 200 рублей, если заказ две недели лежал в пункте выдачи.

«С сегодняшнего дня стоимость списания за возврат товара составляет 200 рублей, если клиент совершил заказ и не явился за ним в пункт выдачи заказов в течение 14 дней», ― заявили в Wildberries. В пресс-службе отметили, что количество таких возвратов на платформе не превышает 1% от общего объема.

Пользователям площадки уже приходилось платить за возврат, но ранее размер платы составлял 100 рублей. Если покупатель откажется от заказа в ПВЗ до истечения срока в 14 дней, возврат будет осуществляться на прежних условиях, добавили в компании.

«Эта мера направлена на сокращение количества невостребованных заказов в ПВЗ и снижение лишних перемещений товаров между складами. Что поможет сделать доставку более эффективной и удобной как для покупателей, так и для продавцов», — объяснил представитель Wildberries.

Ранее об увеличении размера платы за возврат сообщила Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). В организации отметили, что на сумму возврата не будут влиять ни категория, к которой относится товар, ни его габариты. В свою очередь, селлеры считают, что «возврат товаров должен компенсировать затраты на логистику», добавили в АУРЭК.

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