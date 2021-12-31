Самым дорогим товаром, проданным на Wildberries в 2021 году, стала видеокарта за 342,5 тыс. рублей

За 2021 год покупатели приобрели на Wildberries свыше 1 млрд товаров, сообщила пресс-служба маркетплейса. Самым дорогим заказом года стала видеокарта за 342,5 тыс. рублей.

Видеокарта за 342,5 тыс. рублей стала самым дорогим товаром, проданным на Wildberries в 2021 году. Ее заказал житель Москвы. Всего на маркетплейсе было продано более 1 млрд товаров.

Wildberries посчитал сколько товаров продал в некоторых популярных товарных категориях. Так, в 2021 году на маркетплейсе было продано:

180 млн единиц шоколада;

370 тыс. елок, 5 млн гирлянд и 2,2 млн елочных украшений;

41 млн игрушек;

4 млн игрушек из категории 18+;

30 млн футболок;

15 млн баночек крема.

В 2021 году на Wildberries пришли 400 тыс. новых предпринимателей, а всего их более 500 тыс, сообщили в компании. За год маркетплейс вышел в 11 новых стран, география работы составила 19 стран. На конец года в компании работает 90 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем штат Wildberries насчитывал в 2020 году.

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