В пунктах выдачи заказов Wildberries разместят 10 тыс. боксов для приема ненужных предметов одежды

В пунктах выдачи заказов Wildberries разместят 10 тыс. боксов для приема ненужных предметов одежды. Их будут устанавливать постепенно в течение трех лет. 92% владельцев ПВЗ положительно относятся к установке боксов в пунктах, отметила основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

Wildberries разместит в пунктах выдачи заказов 10 тыс. боксов для приема ненужных предметов одежды. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на подписанное маркетплейсом соглашение.

Партнером Wildberries в реализации проекта станет оператор оборудования по сбору сырья Ecoplatform. Установка 10 тыс. боксов рассчитана на ближайшие три года. Они появятся в ПВЗ маркетплейса в крупных городах и административных и районных центрах.

92% владельцев ПВЗ положительно относятся к установке боксов в пунктах выдачи заказов, отметила основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Более половины партнеров площадки считают эту инициативу способствующей увеличению потока клиентов.

Фото на обложке: candy candy / Shutterstock