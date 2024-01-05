Wildberries запустил кошелек для оплаты товаров на маркетплейсе

Wildberries запустил «WB Кошелек» для оплаты заказов на маркетплейсах. Клиенты смогут пополнять счет через переводы из других банков по СБП. Об этом говорится на стайте «Вайлдберриз банка».

Пользователи смогут открыть анонимный кошелек, максимальный остаток на котором не может превышать 15 тыс. рублей. Общий лимит на все операции — до 40 тыс. рубей. Обналичить деньги с такого кошелька невозможно.

Упрощенную идентификацию можно пройти через Единый портал госуслуг в разделе «Баланс» личного кабинета Wildberries или в приложении Balance Pay. В этом случае максимальный остаток не должен превышать 60 тыс. рублей, а расходные операции — 200 тыс. рублей в месяц. Вывод средств с кошелька владельца, прошедшего упрощенную идентификацию, возможен по СБП.

Для покупателей «WB Кошелек» стал доступен под конец 2023 года. В ближайшее время пользователи смогут оплачивать товары в офлайн-магазинах, а также получать скидки и бонусы за оплату кошельком, добавил представитель площадки.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock