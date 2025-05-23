Wildberries запустила отдельный раздел с товарами для бесплатной грузовой доставки

Особенность доставки сверхгабаритных товаров в том, что они не хранятся в пунктах выдачи заказов, а привозятся покупателю на указанный адрес.

При доставке от Wildberries для такого типа товаров действует бесплатная доставка до двери, включая подъем в квартиру.

Популярность покупок сверхгабаритных товаров на платформе продолжает расти. Так, только с начала 2025 года продажи продукции СГТ выросли более чем в 3 раза по сравнению с предыдущем годом. Наиболее популярными категориями являются мебель, бытовая техника, спортивный инвентарь, сантехника, телевизоры и аудиотехника. Традиционно лидерами по заказам среди городов остаются Москва и Санкт-Петербург.

Грузовая доставка уже доступна в более 360 населенных пунктах России. Список городов продолжает расширяться с каждым месяцем. А в апреле текущего года эта услуга была запущена в Ереване и Астане.

Как пояснил Русбейс селлер и сооснователь бренда Paragraph Collection Максим Попов, крупногабаритная доставка была и раньше, но покрывала гораздо более ограниченные районы.

«Сейчас область покрытия становится гораздо шире. То есть теперь, условно, я из Москвы могу продавать крупногабаритный товар в другие города и района. Раньше это можно было делать только своей доставкой, то есть delivery by seller. Теперь же это можно делать силами Wildberries», — сообщил предприниматель.

Попов уже заметил рост продаж своих товаров.

«Некоторые наши кабинеты ускорились очень сильно. Соответственно, уже сейчас видно, что благодаря этому нововведению популярность крупногабаритных товаров возрастает, и они будут продаваться по всей России, клиенты смогут легко заказывать "крупногабарит"», — заявил эксперт.

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