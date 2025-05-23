Wildberries запустила отдельный раздел с товарами для бесплатной грузовой доставки
- Новости
Особенность доставки сверхгабаритных товаров в том, что они не хранятся в пунктах выдачи заказов, а привозятся покупателю на указанный адрес.
При доставке от Wildberries для такого типа товаров действует бесплатная доставка до двери, включая подъем в квартиру.
Популярность покупок сверхгабаритных товаров на платформе продолжает расти. Так, только с начала 2025 года продажи продукции СГТ выросли более чем в 3 раза по сравнению с предыдущем годом. Наиболее популярными категориями являются мебель, бытовая техника, спортивный инвентарь, сантехника, телевизоры и аудиотехника. Традиционно лидерами по заказам среди городов остаются Москва и Санкт-Петербург.
Грузовая доставка уже доступна в более 360 населенных пунктах России. Список городов продолжает расширяться с каждым месяцем. А в апреле текущего года эта услуга была запущена в Ереване и Астане.
Как пояснил Русбейс селлер и сооснователь бренда Paragraph Collection Максим Попов, крупногабаритная доставка была и раньше, но покрывала гораздо более ограниченные районы.
«Сейчас область покрытия становится гораздо шире. То есть теперь, условно, я из Москвы могу продавать крупногабаритный товар в другие города и района. Раньше это можно было делать только своей доставкой, то есть delivery by seller. Теперь же это можно делать силами Wildberries», — сообщил предприниматель.
Попов уже заметил рост продаж своих товаров.
«Некоторые наши кабинеты ускорились очень сильно. Соответственно, уже сейчас видно, что благодаря этому нововведению популярность крупногабаритных товаров возрастает, и они будут продаваться по всей России, клиенты смогут легко заказывать "крупногабарит"», — заявил эксперт.
Фото на обложке: Haggardous50000 / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как открыть бизнес по франшизе»
- 1 Wildberries запустит услугу «Приоритетный заказ» для улучшения сервиса Стоимость данной услуги составляет 39 рублей 15 мая 10:58
- 2 «ВБ Финанс» возглавил руководитель финансового департамента Wildberries & Russ Павел Логунов Ранее Логунов стал главой новой МКК маркетплейса 13 мая 18:19
- 3 СДЭК запустил услугу удобной доставки для продавцов Wildberries Теперь заказы могут доставлять напрямую покупателям, минуя склады платформы 12 мая 11:27
- 4 Wildberries запустит доставку товаров из ОАЭ в российские ПВЗ до конца мая Процесс уплаты таможенных пошлин автоматизируют 06 мая 14:31