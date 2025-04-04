Wildberries запустила WB Pay для оплаты в сторонних онлайн-магазинах
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При оплате с WB Pay покупки совершаются с уже сохраненных карт в личном кабинете на Wildberries. Достаточно нажать на кнопку WB Pay в интерфейсе интернет-магазина, в один клик перейти в приложение Wildberries с помощью всплывающего пуша и подтвердить оплату. Также покупатель может сохранить WB Pay для оплаты в конкретном магазине и в дальнейшем оплачивать покупки без перехода в приложение Wildberries.
WB Pay не передает интернет-магазинам платежные и иные данные пользователя. Техническое и платежное обеспечение работы сервиса осуществляет «Вайлдберриз Банк». Для подтверждения оплаты или привязки платежного средства нужно пройти аутентификацию через код-пароль или Face ID в приложении Wildberries, которую может пройти только сам пользователь. Также команда информационной безопасности проводит антифрод-мониторинг.
WB Pay позволит владельцам онлайн-магазинов улучшить конверсию в оплату, повысить лояльность пользователей, укрепить доверие, получить доступ к многомиллионной аудитории Wildberries, считают представители макретплейса. С WB Pay могут платить все покупатели c мобильным приложением Wildberries, аудитория которого – более 75 млн человек в месяц.
«Бизнес получает доступ к многомиллионной аудитории Wildberries и может значительно упростить процесс оплаты для своих клиентов. Мы уже видим спрос на это решение», — рассказал руководитель команды сервисов и программ лояльности в финтех-направлении Wildberries & Russ Артем Феоктистов.
Для маркетплейсов это выход на новый рынок, возможность упаковать работу с ними для клиентов и продавцов в удобный технологический формат, пояснил Русбейс независимый эксперт, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.
«Запуск цифрового кошелька WB Pay у Wildberries находится в русле глобального тренда: маркетплейсы все больше приходят в сектор финансовых услуг. По сути, подобные онлайн-платформы забирают на себя и часть сервисов, оказываемых ранее исключительно лишь классическими участниками финансового сектора», — считает эксперт.
Внедрение подобных финансовых сервисов может вызвать вопросы у регуляторов, добавляет Церазов.
«Возникновение на финансовом поле принципиально новых игроков вызывает разную реакцию регуляторов. Где-то, как в США, это воспринимается спокойно. Но, например, власти в Пекине проявляли беспокойство по этому поводу, стремясь найти баланс интересов и банков, и маркетплейсов. В России ситуация развивается динамически, регуляторная развилка приближается», — рассказал Церазов.
В настоящее время регулирования финансовых услуг от маркетплейсов и самих сервисов в России нет. В 2020 году был принят федеральный закон № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», устанавливающий правовой статус и порядок функционирования финансовых платформ. Но применение этого закона к маркетплейсам, предоставляющим финансовые услуги, требует дополнительного разъяснения и, возможно, корректировки законодательства, сообщал «Ведомостям» глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров.
Генеральный директор ERP «МойСклад» Аскар Рахимбердиев считает, внедрение WB Pay позволит Wildberries развивать финтех-направление, что даст ему преимущество на рынке. Не исключено, что для пользователей WB Pay будут внедряться дополнительные стимулирующие условия — повышенные скидки и кэшбеки.
«Для предпринимателей WB Pay (при условии интеграции с кабинетом партнера) позволит увидеть платежи в режиме реального времени, быстрее получать деньги от маркетплейса. WB Pay позволит покупателям оформлять рассрочку проще и быстрее, что позволит зарабатывать самому маркетплейсу, дополнительно развивая финтех-направление», — также считает эксперт.
Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock
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