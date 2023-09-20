Wildberries завышает данные по количеству активных продавцов — исследование

Wildberries завышает данные по количеству активных продавцов на площадке, показало исследование. Так, по собственным данным маркетплейса на июль 2022 года таких продавцов было 840 тыс., а по данным сторонних аналитиков – всего 192 тыс.

Wildberries кратно завысил данные по количеству активных продавцов на площадке, то есть тех, у кого есть 30 и более продаж в месяц. Об этом говорится в исследовании, которое провели MPGO, Shopstat и «Модульбанка».

По данным Data Insight, который опирается на информацию от самого маркетплейса, в июле 2022 года на Wildberries торговали 840 тыс. продавцов.

Фото: Отчет Data Insgiht по количеству активных селлеров на макертплейсах в 2022 году

По данным исследования сторонних аналитиков, количество таких продавцов в несколько раз ниже – в августе 2023 года их было всего 192 тыс.

В пресс-службе Wildberries при этом отметили, что 840 тыс. – это число зарегистрированных продавцов по данным на июль 2022 года.

«Число активных, конечно же, меньше», – сказали в пресс-службе.

Данные из исследования по Ozon примерно схожи с информацией от самого маркетплейса.

Также в исследовании представлены данные по доле продавцов в различных категориях по обороту на площадке.

«На Wildberries новичкам по разным причинам сложнее развиваться. Количество селлеров до 100 продаж в месяц держится примерно на одном уровне уже почти год. При этом, продавцы с оборотом 15+ млн в месяц активно растут. Следовательно, рост оборота WB очень сильно зависит от самых крупных селлеров», – отметил руководитель Shopstat Алексей Сергеев.

«На Ozon картина противоположная: большое внимание к онбордингу новых селлеров дает их постоянный рост. Тогда как крупные селлеры и по количеству и по среднему обороту остаются примерно на одном уровне в течение года», – добавил Сергеев.

Тезисы о том, что на маркетплейсе «стать миллионером» за два месяца можно после вложений 10 тыс. рублей не соответствуют действительности, подчеркнул коммерческий директор MPGO Тимур Сабиров. Всего 2,5% продавцов зарабатывают на маркетплейсах свыше 5 млн рублей в месяц, резюмировал он.

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