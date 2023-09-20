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Wildberries завышает данные по количеству активных продавцов — исследование

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries завышает данные по количеству активных продавцов на площадке, показало исследование. Так, по собственным данным маркетплейса на июль 2022 года таких продавцов было 840 тыс., а по данным сторонних аналитиков – всего 192 тыс.

Wildberries завышает данные по количеству активных продавцов — исследование

Wildberries кратно завысил данные по количеству активных продавцов на площадке, то есть тех, у кого есть 30 и более продаж в месяц. Об этом говорится в исследовании, которое провели MPGO, Shopstat и «Модульбанка».

По данным Data Insight, который опирается на информацию от самого маркетплейса, в июле 2022 года на Wildberries торговали 840 тыс. продавцов.

Фото: Отчет Data Insgiht по количеству активных селлеров на макертплейсах в 2022 году

По данным исследования сторонних аналитиков, количество таких продавцов в несколько раз ниже – в августе 2023 года их было всего 192 тыс.  

В пресс-службе Wildberries при этом отметили, что 840 тыс. – это число зарегистрированных продавцов по данным на июль 2022 года.

«Число активных, конечно же, меньше», – сказали в пресс-службе.

Данные из исследования по Ozon примерно схожи с информацией от самого маркетплейса.

Также в исследовании представлены данные по доле продавцов в различных категориях по обороту на площадке.

«На Wildberries новичкам по разным причинам сложнее развиваться. Количество селлеров до 100 продаж в месяц держится примерно на одном уровне уже почти год. При этом, продавцы с оборотом 15+ млн в месяц активно растут. Следовательно, рост оборота WB очень сильно зависит от самых крупных селлеров», – отметил руководитель Shopstat Алексей Сергеев.

«На Ozon картина противоположная: большое внимание к онбордингу новых селлеров дает их постоянный рост. Тогда как крупные селлеры и по количеству и по среднему обороту остаются примерно на одном уровне в течение года», – добавил Сергеев.

Тезисы о том, что на маркетплейсе «стать миллионером» за два месяца можно после вложений 10 тыс. рублей не соответствуют действительности, подчеркнул коммерческий директор MPGO Тимур Сабиров. Всего 2,5% продавцов зарабатывают на маркетплейсах свыше 5 млн рублей в месяц, резюмировал он.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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