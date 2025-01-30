Wildberries & Russ зарегистрировала компанию «ВБ Инвест» с уставным капиталом 5 млн рублей

Объединенная компания Wildberries & Russ (ООО «РВБ») зарегистрировала новое ООО «ВБ Инвест» с уставным капиталом 5 млн рублей, обратил внимание RB.RU. Основной вид деятельности новой структуры — создание и использование баз данных и информационных ресурсов. Запись в ЕГРЮЛ была внесена 9 января.

Генеральным директором нового ООО 27 января назначен Игорь Грачев. 24 января он также возглавил ООО «РВБ Лизинг», созданное для работы на рынке лизинга, а в декабре стал руководить пулом рекламных агентств, принадлежащих «РВБ» через ООО «Мо1». Источник RB.RU, близкий к компании, назвал Грачева человеком из команды, связанной с группой Russ братьев Роберта и Левана Мирзоянов.

В пресс-службе Wildberries & Russ отказались комментировать создание новой компании.

Размер уставного капитала в 5 млн рублей может говорить о том, что структура собирается привлекать кредиты, планирует активное развитие, считают опрошенные RB.RU эксперты.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит пояснил, что минимальный размер уставного капитала 10 тыс. рублей, и копании даже с оборотами в сотни миллионов регистрируют именно такой. По словам юриста, самой распространенной причиной большого уставного капитала является потребность в привлечении банковского кредитования.

«По размеру уставного капитала банк в том числе судит о финансовой устойчивости заемщика. Кроме того, участники компании могут иметь намерение продать часть доли инвестору, для чего увеличивают размер капитала до размера фактической стоимости доли. Также размер уставного капитала имеет значение в случае участия в тендерах, это конкурентное преимущество», — пояснил Пустовит.

Партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов считает, что размер уставного капитала может быть либо минимальными по требованиям закона, либо может соответствовать целям и амбициями компании. Например, если компания планирует потратить 5 млн рублей на развитие, то заложить эту сумму в капитал будет нормальным бизнес-решением, добавил эксперт.

Владислав Бакальчук, муж основательницы Wildberries Татьяны Ким и владелец 1% в ООО «Вайлдберриз», в ноябре 2024 года опубликовал новый устав объединенной компании Wildberries и Russ. Согласно этой версии документа, считает бизнесмен, Роберт Мирзоян получил расширенные полномочия как гендиректор и может заняться «выводом средств».

«Получается (согласно новой версии устава компании), что теперь через подконтрольные ему компании он может выводить по 1,5 млрд рублей, никого не спрашивая. А если у кого-то возникнут претензии, то сделать с этим ничего не получится. Даже у Татьяны (Ким, супруга Владислава)», — сообщал Бакальчук RB.RU через своего представителя в ноябре.

В пресс-службе объединенной компании тогда прокомментировали заявление Владислава Бакальчука. «Татьяна Ким совместно с Робертом Мирзояном управляет группой компаний Wildberries и Russ. "РВБ" является дочерней компанией ООО "Вайлдберриз", создана в соответствии со всеми требованиями действующего законодательства, "Вайлдберриз" владеет в объединенной компании 65%-ной долей. При этом 99% ООО "Вайлдберриз" принадлежало и принадлежит Татьяне Ким», — заявили в «РВБ».